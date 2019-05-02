نائب عن كربلاء يدعو الحكومة لتعويض المتضررين من العاصفة التي ضربت المحافظة

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كربلاء حامد الموسوي، الخميس، ان كربلاء تعرضت الى عاصفة شديدة ادت الى وقوع وفيات والحاق اضرار مادية، فيما دعا الحكومة لتعويض المتضررين من العاصفة.

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان مع عدد من نواب المحافظة وحضرته الخليج 365، ان "كربلاء تعرضت لعاصفة شديدة ربما ترتقي الى حجم الاعصار وادت الى وفيات وجرح العشرات اضافة الى اضرار مادية بالمنازل وقلع اشجار واضرار كبيرة بمنظومة الطاقة الكهربائية وسقوط اعمدة وحرمان مناطق من الكهرباء".



واضاف انه "لغاية الان لم يتم اعادة اعمدة الكهرباء لها رغم حجم الجهود التي تبذل لتلافي اضرار العاصفة، ناهيك عن ان القطاع الزراعي تعرض الى اضرار فادحة ايضا وخسارة كبيرة للموسم الزراعي"، مطالبا "مجلس الوزراء والنواب للقيام بدوره في المساعدة العاجلة وتخصيص اموالا لاصلاح الاضرار وتعويض المتضررين".

يذكر ان عدد من مناطق البلاد بينها بغداد وكربلاء تعرضت الى عاصفة شديدة ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة وحصول حالات وفيات واصابات بين صفوف المواطنين.

