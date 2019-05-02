نائب عن الحكمة: سنصوت على حل مجلس نينوى في جلسة اليوم

الخليج 365/ بغدادأعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، الخميس، أن كتلته ستصوت على حل مجلس محافظة نينوى في جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365: "سنصوت على حل مجلس محافظة نينوى بجلسة اليوم كوننا نعتقد أن العمل وفق الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لحل هذا الملف".

يشار إلى أن النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي أكد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن كتلته ستصوت على حل مجلس نينوى.



وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري اعتبر، اليوم الخميس، أن حل مجلس نينوى "غير قانوني"، داعياً إلى إبعاد المحافظة عن "المكاسب الضيقة".