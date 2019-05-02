نائب يكشف عن نقل 25% من شرطة البصرة الى محافظات اخرى

كشف النائب عن البصرة عدي عواد، الخميس، عن نقل 25% من شرطة البصرة الى محافظات اخرى، فيما اكد انه سيقف بقوة ضد هذه القرارات.
وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "نستغرب القرارات المجحفة بحق منتسبي وضباط شرطة البصرة تارة ببدلات طعام وبعد ان انتهينا من هذه الازمة، تم الان نقل ٢٥% من شرطة البصرة الى محافظات اخرى"، متسائلا "هل هذا هو جزاء من يقدم للشرطة في كل دول العالم؟".
وتابع ان "الشرطي في الدول مهامه معينة فيما يخص متابعة الشكاوى وما شابه من قضايا امنية الا في العراق فان الشرطي يحارب بالجبهات والشرطي يكافح الارهاب"، مشيرا الى انه "اليس من الاولى ان نشكر الاعمال التي قام بها الشرطي وان نعتني بعوائل شهداءهم ومعالجة جرحاهم ولكن مع الاسف يكافئون بنقل ٢٥% منهم للمحافظات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".
واكد ان "ذلك سيفتح ابواب الفساد فمن ينتمي لحزب لايتم نقله كذلك الذي يقدم الرشى وهكذا"، لافتا الى "اننا سنقف بقوة ضد هذه القرارات وفي حال لم يلغى قرار نقل 25% منهم سنتخذ قرارات اخرى".
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