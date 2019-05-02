سائرون: سنصوت على حل مجلس نينوى وسنسعى لحل جميع المجالس الاخرى

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي، الخميس، ان كتلته ستصوت على حل مجلس نينوى.

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، ان "كتلة سائرون البرلمانية ستصوت خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، على حل مجلس محافظة نينوى".

واضاف انه "بعد ذلك سنسعى لحل باقي المجالس المحلية".

واعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم الخميس، ان حل مجلس نينوى غير قانوني، فيما دعا الى ابعاد المحافظة عن "المكاسب الضيقة".

