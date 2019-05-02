نائب: حل مجلس نينوى غير قانوني وعلينا ابعاد المحافظة عن المكاسب الضيقة

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الخميس، ان حل مجلس نينوى غير قانوني، فيما دعا الى ابعاد المحافظة عن "المكاسب الضيقة".

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب لو مضى اليوم بحل مجلس محافظة نينوى فهو اجراء غير قانوني"، مبينا ان "الكثير من القضايا يتم معالجتها من خلال فرض الارادات او الجوانب السياسية".

واضاف ان "الجانب التشريعي والدستوري يتحدث عن الفصل بين عمل مجلس النواب والمجالس المحلية وحل تلك المجالس يكون وفق القانون بتقديم ثلث اعضاءه طلبا لحل المجلس يتم التصويت عليه داجل المجلس وهو مالم يحصل في قضية مجلس محافظة نينوى".



ودعا برواري "مجلس النواب الى ابعاد نينوى عن الصراعات السياسية كونها محافظة منكوبة وعانت كثيرا"، موضحا انه "لاينبغي السعي لتحقيق مكاسب ضيقة وشخصية على حساب مصلحة ابناءها".

ودعا نواب عن محافظة نينوى، امس الاربعاء، الكتل السياسية بالتصويت على حل مجلس المحافظة، مبينين انه بدلا من تقديم اعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد.

