الجمارك تعيد اصدار مدينة العاب متكاملة في ام قصر الجنوبي

الخليج 365/ بغداداعلن مركز جمرك ام قصر الجنوبي التابع لهيئة الجمارك، الخميس، عن أعادة أصدار أرسالية مكونة من آليات لمدينة العاب متكاملة كونها مستعملة، مبينة ان ذلك مخالف للقانون والضوابط النافذة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اعادة اصدار أرسالية مكونة من آليات لمدينة العاب متكاملة مخالفة لقانون الأستثمار كونها مستعملة".

واضافت ان "أعادة الأصدار تمت وفق محضر اصولي موقع من قبل اللجنة المشتركة التي كلفت لهذا الغرض ووفق الضوابط والتعليمات النافذة".



واكدت ان "ذلك جاء ضمن أجراءات مشددة تقوم بها السلطات الجمركية في مركزها الحدودية تعيد على أساسها الأرساليات المخالفة او غير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي قد تهدد أمن وسلامة البلد.