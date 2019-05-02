افاد مصدر امني في النجف، الخميس، بأنه تم انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر في الكوفة.
وقال المصدر في حديث لـ لسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في النجف تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى الحديدي في قضاء الكوفة بالنجف".
واضاف المصدر انه "لم تعرف حتى الان الاسباب التي دفعتها للانتحار"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق واتخاذ الاجراءات الاصولية بحق الفتاة".
وتشهد البلاد ازدياد ظاهرة "الانتحار" والتي تعد غير مألوفة على المجتمع العراقي، حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019، فيما اشارت الى ان كربلاء سجلت 20 حالة انتحار.
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