مصرع سبعة اشخاص واصابة ستة اخرين بحادث في النجف

افاد مصدر امني، الخميس، بأن سبعة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب ستة اخرون بحادث سير في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عجلتين الاولى نوع كيا والاخرى هيونداي اكسنت تصادمتا في قضاء المناذرة قرب النجف، ما ادى الى مصرع سبعة اشخاص واصابة ستة اخرين بجروح".
واضاف ان فرق الدفاع المدني باشرت بانقاذ المصابين"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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