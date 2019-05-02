نائب عن البصرة يكشف عن عدد المصابين بمرض السرطان في المحافظة بسبب التلوث

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن البصرة عبد عون العبادي، الخميس، عن عدد المصابين بمرض السرطان في المحافظة بسبب التلوث، مطالبا بالاسراع في انهاء ملف التلوث في البصرة.

وقال النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته الخليج 365، انه "لا يخفى على الجميع التلوث الحاصل في البصرة، والذي وصل الى حد لا يطاق"، مبينا ان "الامراض زادت بنسب كبيرة، من تزايد الاورام السرطانية، فان عدد المصابين في هذا المرض بلغ اكثر من 24 الف مريض في البصرة".



واضاف ان "التلوث طال الارض والهواء والانهار، والاكبر من ذلك هو التلوث البيئي الناتج بالصناعات النفطية"، معربا عن استغرابه من "انه لا يوجد موقع طمر صحي واحد في البصرة، مطابق للمواصفات البيئة".

وتابع ان "هناك تلوث من التسريبات النفطية، من الانابيب، وهناك تلوث يورانيوم بسبب الحروب حيث تم تشخيص عدة مواقع من قبل وزارتي الصحة والبئية ووزارة التعليم العالي، وهناك الغام ومقذوفات غير منفلقة ممتدة على مساحة اكثر من مليار متر مربع"، مطالبا "مجلس الوزراء، وبالذات وزارة الصحة والبيئة بالاسراع في انهاء ملف التلوث في البصرة ووضع سياسة مستقبلية لكي تكون البصرة في امان".

وأعلن النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي، في 30 نيسان 2019، تقديم شكوى رسمية ضد الشركات النفطية المتسببة بتلوث المياه في المحافظة، منتقداً "غياب دور" وزارة النفط في مراقبة تلك الشركات.

