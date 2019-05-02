نائب يكشف عن توجه لدمج بعض القوانين ويحدد "مشكلة" اللجان البرلمانية

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، عن توجه نيابي لدمج بعض القوانين التي تتصدى لقضايا متشابهة، مشيراً إلى أن تركيز البرلمان على نوعية القوانين المشرعة وليس العدد، فيما حدد "مشكلة" اللجان النيابية.

وقال المعموري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عاكف على تشريع القوانين التي لها مساس بالواقع العام وخدمة الشعب ولا ننظر إلى عدد القوانين المشرعة بل نوعيتها وهناك رؤية لدينا للموازنة بين الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس".



وأضاف المعموري، أن "هناك عدداً من القوانين المرتبطة ببعضها بنفس الموضوع والمعالجات كقانون مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، فهناك رؤية لدمجها بقانون واحد وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع، أن "مشكلة اللجان النيابية تتعلق بمبدأ التوازن فنحن ككتلة كبيرة لديها 54 مقعداً برلمانياً نعمل على توزيع الأعضاء على جميع اللجان بالتساوي، لكن ما يجري أن هناك بعض الكتل لديها 10 أعضاء أو أقل وتعمل على زجهم جميعاً في لجنتين أو ثلاث أساسية ولا تقبل بتوزيعهم على اللجان الأخرى".

