حزب تركماني يكشف عن لجانٍ "سرية" لحسم 1200 منصب حكومي

كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الخميس، عن لجانٍ "سرية" لحسم 1200 منصب من المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة، مبدياً استغرابه من "توزيع" تلك منصب بعيداً عن الاحزاب والكتل التركمانية.
وقال جعفر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجاناً تعمل في السر والخفاء لاختيار 1200 منصب من المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة منحت من 2003 لغاية هذا اليوم، واللجان تعمل لحسم هذه المناصب لغاية آخر حزيران المقبل".
وأبدى البياتي استغرابه من "توزيع كل هذه المناصب بعيداً عن الأحزاب والكتل التركمانية ودون أي تشاور ولقاء معهم لأي منصب للقومية التركمانية"، مشيراً إلى أن "هذا يقلق الشعب التركماني وقادته واحزابه".
ودعا جعفر رئيس الوزراء وكتلتي الإصلاح والبناء إلى "إحقاق العدالة وإبعاد الظلامة عن التركمان ومنح 10% من هذه المناصب للكفاءات التركمانية"، متابعاً "لقد آن الأوان لاختبار رئيس الوزراء والكتل السياسية المتنفذه لنعلم ماذا لنا نحن التركمان من هذه الدولة".
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