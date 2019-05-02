مجلس الوزراء يرسل توصية الى مجلس النواب بشأن أولويات مشروعات القوانين

الخليج 365/ بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن المجلس أرسل توصية البرلمان بشأن المضي في تشريع مشروعات القوانين واعتبارها أولوية.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أدرج مشاريع قوانين أعطاها الأولوية في التشريع، وهي مشاريع قوانين إيجار الأراضي الزراعية، حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، إلغاء الأمرين المرقمين (21) و(36) لسنة 2005 تمليك قطع أراض سكنية لمنتسبي كل من مكاتب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنتسبي المجلس الوطني المؤقت".



ومن ضمن تلك القوانين، وفقاً للبيان "قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال، وقانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، والتعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، وتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والتعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، وتعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008، وقانون اللاجئين، وقانون هيئة التصنيع الحربي".