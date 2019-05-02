تحقيق الكرخ تصدق أقوال قيادي في "داعش" الإرهابي‎ ‎

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، الخميس، اعترافات إرهابي من الصف الأول في تنظيم "داعش"، مبينة انه يحمل صفة نائب أمير قاطع الخالدية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت اعترافات إرهابي من الصف الأول في تنظيم داعش يحمل صفة نائب أمير قاطع الخالدية".
واضاف ان "القاضي المتخصص بجرائم الإرهاب أفاد بان المتهم كان في جولة استطلاعية في المضافات التي دمرت أثناء تحرير مناطق غرب العراق والعمل على إعادتها العمل مع الخلايا النائمة".
وتابع أن "جهدا استخباراتيا متقنا بإشراف المحكمة اثمر عن إلقاء القبض عليه وصدقت أقواله وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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