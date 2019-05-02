تحقيق الكرخ تصدق أقوال قيادي في "داعش" الإرهابي‎ ‎

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، الخميس، اعترافات إرهابي من الصف ‏الأول في تنظيم "داعش"، مبينة انه يحمل صفة نائب أمير قاطع الخالدية‎.‎

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت اعترافات إرهابي من الصف ‏الأول في تنظيم داعش يحمل صفة نائب أمير قاطع الخالدية".



واضاف ان "القاضي المتخصص بجرائم ‏الإرهاب أفاد بان المتهم كان في جولة استطلاعية في المضافات التي دمرت أثناء ‏تحرير مناطق غرب العراق والعمل على إعادتها العمل مع الخلايا النائمة‎".

وتابع أن "جهدا استخباراتيا متقنا بإشراف المحكمة اثمر عن إلقاء القبض عليه وصدقت ‏أقواله وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

