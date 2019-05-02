"الهيبة - الحصاد" يجمع الرومانسية والدراما في رمضان على السومرية

هناك يتعرف على الإعلامية نور رحمة حيث تنشأ بينهما علاقة إشكالية تغوص بمفارقات درامية عديدة بين رومانسي ودرامي وتشويقي لتلتقي بالصراع العشائري وتصبح جزءاً منه.
وتنطلق أحداث هذا الجزء الثالث كاستمرارية لأحداث الجزء الأول حين أصيب شاهين إبن عم جبل، فتتوتر العلاقة بين أولاد العم وفي الهيبة عموماً.
فما هو موقف جبل من كل هذا؟ وما التطورات التي ستطال الشخصيات في حلبة هذا الصراع؟ وما هو الثمن الذي ستحصده الهيبة؟
"الهيبة – الحصاد" من بطولة تيم حسن وتشاركه النجمة سيرين عبد النور مع نخبة من ألمع النجوم العرب مثل منى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وآخرين، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف باسم سلكا.
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