العدل: الإفراج عن 678 نزيل خلال الشهر الماضي

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الخميس، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 678 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 64 مشمولاً بالعفو العام، و80 من النساء و598 من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".



وأكد البيان ان "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ (8497) نزيلاً منذ1/11/2016 ولغاية 30/4/2019.

