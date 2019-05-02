بالارقام.. احصائية كاملة عن الايزيديين منذ اب 2014 ولغاية اليوم

الخليج 365/ بغدادكشف مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، الخميس، عن احصائية جديدة بشأن عدد المختطفين، مبينا ان هذه الاحصائية منذ الثالث من آب عام 2014 ولغاية اليوم الموافق الثاني من آيار الحالي.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احصائياتنا كنتائج لجرائم بشعة اقترفتها تنظيم داعش بحق الايزيديين، منذ الثالث من اب 2014، ولغاية اليوم الموافق الثاني من ايار الحالي معتمدة لدى الأمم المتحدة".



واضاف "عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وعدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح، وعدد الشهداء في الايام الاولى من دخول داعش 1293 شهيد".

وتابع ان "عدد الايتام التي افرزها دخول التنظيم هم كالاتي (الايتام من الاب 1759، والايتام من الام 407، والايتام من الوالدين 359، والاطفال الذين والداهم بيد داعش 220"، موضحا ان "المجموع الكلي للايتام 2745".

واكد المكتب ان "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية"، لافتا الى ان "عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزارا".

Advertisements

وذكر المكتب ان "عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000)، بيمنا بلغ عدد المختطفين 6417 توزعوا بواقع 3548 للاناث و2869 للذكور"، موضحا ان "اعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش هم 3451 توزعوا بواقع 1178 للنساء و337 للرجال و1010 للاطفال الاناث و926 للاطفال الذكور".

واكد المكتب ان "عدد الباقين بلغ 2966 توزعوا بواقع 1360 للاناث و1606 للذكور".

يذكر أن تنظيم "داعش" اجتاح قضاء سنجار ب‍العراق والقرى الايزيدية المجاورة للجبل، في الثالث من اب عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيدية ابادة جماعية، وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في أسواق النخاسة، واستخدم النساء للاستعباد الجنسي.

