"خمسة ونص" أضخم الإنتاجات الرمضانية لهذا العام على قناة السومرية

تعرض قناة السومرية على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "خمسة ونص" الذي يجمع بين أبرز نجوم لبنان وسوريا، نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار وآخرين.

وهي قصة درامية اجتماعية تجمع بين غمار الغانم وبيان نجم الدين وجاد، الحارس الشخصي لغمار رجل الأعمال والسياسي الشهير. يعكس هذا المسلسل الصراع بين الحب والؤامرة والخيانة ودور السلطة السياسية والمالية والإعلامية، والمواجهة بين الزوج وزوجته وتدخل الطرف الثالث الذي يقرر حماية خصم صديقه لأسبابٍ نتعرف عليها في سياق الأحداث.



في "خمسة ونص" نشاهد الأحداث الدرامية تتصاعد بسرعة والمصالح تتشابك وتتضارب، فيصطدم الصديق بصديقه والزوج بزوجته والأب مع ابنه. ووسط كل ذلك تبرز بيان نجم الدين الطبيبة المتفوقة والشهيرة التي تخلق التوازن بين مكونات هذا المسلسل من خلال صورتها المثالية للمرأة من حيث وطنيتها ولطفها واهتمامها بفعل الخير. فمن سيكون في مواجهتها ومن سيحاول تحطيمها؟ ومن سيحاول حمايتها ويدافع عنها؟

"خمسة ونص" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار وغيرهم من أبرز نجوم الشاشة العربية، إخراج فيليب أسمر وكتابة إيمان السعيد، ويحاكي قصة مشوّقة لن تستطيع أن تغفل عينك عنها...

