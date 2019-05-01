نواب نينوى يطالبون الكتل السياسية بالتصويت على حل مجلس المحافظة

دعا نواب عن محافظة نينوى، الاربعاء، الكتل السياسية بالتصويت على حل مجلس المحافظة، مبينين انه بدلا من تقديم اعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد.
وقال النائب عن المحافظة خالد العبيدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع نواب نينوى وتابعته الخليج 365، ان "اهلنا في نينوى ينتظرون قرار البرلمان بحل مجلس نينوى الذي تسبب البعض منهم متعمدا او غير متعمد بهدر الاموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية"، مبينا ان "اللجان التحقيقية في النزاهة اثبتت وجود هدر وسرقة للاموال وتقصي متعمد من الرقابة على الحكومة المحلية ".
واضاف انه هناك فشل كبير في تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين"، مشيرا الى انه "بدلا من تقديم اعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد لاختيار من يكمل الفساد والفشل".
ودعا العبيدي الكتل السياسية والمكونات والنواب بالتصويت على حل مجلس نينوى وارسال رسالة مطمإنا في نينوى والشعب العراقي بان مجلس النواب يقف بالضد من الفاسدين والفاشلين.
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