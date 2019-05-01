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الصدر يغرد بشأن المكوث في المقاهي وترك الاعمال

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الخليج 365/ بغداد
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أن المكوث في المقاهي والملاهي وترك الاعمال من اجل ملء الفراغ لا طائل منه.

وقال الصدر في تغريدة له على مواق تويتر تابعتها الخليج 365، إن "المكوث في المقاهي والملاهي وترك الأعمال في أجل التلاهي والاركيلة وملء الفراغ بما لا طائل منه".

وأضاف الصدر، أن "مع شديد الاسف فان كبار السن هم اكثر من يرتادون المقاهي مع ان عليهم ان يكونوا حكماء القوم وكبارهم".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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