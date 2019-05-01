الصدر يغرد بشأن المكوث في المقاهي وترك الاعمال

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أن المكوث في المقاهي والملاهي وترك الاعمال من اجل ملء الفراغ لا طائل منه.
وقال الصدر في تغريدة له على مواق تويتر تابعتها الخليج 365، إن "المكوث في المقاهي والملاهي وترك الأعمال في أجل التلاهي والاركيلة وملء الفراغ بما لا طائل منه".
وأضاف الصدر، أن "مع شديد الاسف فان كبار السن هم اكثر من يرتادون المقاهي مع ان عليهم ان يكونوا حكماء القوم وكبارهم".
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