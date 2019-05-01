الخارجية: نتابع باهتمام بالغ ما تم تناوله من كلام يسيء للمرأة العراقية

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن متابعتها باهتمام بالغ ما تم تناوله من كلام يسيء للمرأة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد".

وأضاف أن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ماتناولته وسائل الاعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي".



يشار الى أن ضابط شرطة من قبيلة العوازم قام قبل أعوام بقتل إعلامية كويتية بسبب اتهامها لنساء من قبيلة العوازم بالعمل كراقصات، وبعد موافقة أهل الضحية مؤخراً على قبول دية بملايين الدولارات كشرط للتنازل عن المجرم أطلقت قبيلته قبل أيام قليلة حملة كبرى لجمع تبرعات، وخلال حفل لتشجيع أبناء القبيلة على التبرع قال زعيم قبيلة العوازم فلاح بن جامع "ليس لدينا راقصات، وانما الراقصات قدمن من البصرة".

وتظاهر العشرات قرب مقر القنصلية الكويتية في البصرة، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تصريح مسيء لنساء البصرة أطلقه زعيم قبيلة في الكويت.