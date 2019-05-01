الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الحكومية

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاربعاء، على ضرورة الإسراع باكمال الكابينة الحكومية للتوجه نحو تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استقبلنا اليوم الدكتور حيدر العبادي رئيس إئتلاف النصر أحد مكونات تحالف الإصلاح والإعمار وبحثنا معه تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وإكمال الكابينة الحكومية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمالها للتوجه نحو تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة إحداث نهضة شاملة خدميا وتنمويا في البلاد".



وأضاف الحكيم، "أشدنا بالانفتاح الذي يشهده العراق إقليميا ودوليا وبناء العلاقات الرصينة مع دول العالم والتي تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، كما بحثنا توحيد الرؤى لقوى تحالف الإصلاح والإعمار تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والآفاق المستقبلية للتحالف ودوره الفاعل في خلق الاستقرار السياسي في العراق وبالتالي المساهمة الفاعلة في بنائه مع باقي القوى السياسية".