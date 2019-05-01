الداخلية تعلن اعتقال متهم اقدم على تعذيب ولده حتى الموت والقاء جثته في النفايات

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال متهم أقدم على تعذيب ولده حتى الموت وإلقاء جثته في النفايات، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم على تعذيب ولده حتى الموت والقاء جثته في حاوية النفايات جنوب شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف معن، أنه "تم القبض على اثنين من المشتبه بهم قرب محل الحادث وهما من أقرباء الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته، وقد اتخذت الاجراءات القانونية اصولياً"
وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاربعاء، بأن رجل عذب ابنه وقتله ورمى بجثته في حاوية للنفايات جنوب شرقي بغداد.
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