حقوق الإنسان تحمّل الاعمار والاسكان مسؤولية الحوادث على طريق الخالص-العظيم

الخليج 365/ بغدادحمّلت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء، وزارة الاعمار والاسكان مسؤولية حوادث السير على طريق الخالص-العظيم.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الإعمار والإسكان هي من تتحمل مسؤولية وفاة المواطنين بحوادث السير على طريق قضاء الخالص في محافظة ديالى لعدم صيانته و اكساءه".

وشهد طريق الخالص-العظيم العديد من حوادث السير التي راح ضحيتها المئات من المواطنين نتيجة عدم صيانته منذ فترة طويلة.

