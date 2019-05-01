رئيس اتحادهم في النجف: العمال سيقاطعون الانتخابات المقبلة

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس اتحاد العمال في محافظة النجف عماد الخفاجي، الاربعاء، مقاطعة عمال المحافظة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة وحضرته الخليج 365، "لم نجد اي استجابة لمطالبنا بغلق الحدود العراقية امام العامل الاجنبي والسلع المستوردة خلال تظاهراتنا اليوم".

وأضاف الخفاجي، أن "عمال محافظة النجف قرروا بعد عدم الاستجابة للمطالب مقاطعة الانتخابات المقبلة".



يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من آيار من كل عام.