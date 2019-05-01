أعلن رئيس اتحاد العمال في محافظة النجف عماد الخفاجي، الاربعاء، مقاطعة عمال المحافظة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة وحضرته الخليج 365، "لم نجد اي استجابة لمطالبنا بغلق الحدود العراقية امام العامل الاجنبي والسلع المستوردة خلال تظاهراتنا اليوم".
وأضاف الخفاجي، أن "عمال محافظة النجف قرروا بعد عدم الاستجابة للمطالب مقاطعة الانتخابات المقبلة".
يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من آيار من كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحادهم في النجف: العمال سيقاطعون الانتخابات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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