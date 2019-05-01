رئيس البرلمان الأردني لمؤيد اللامي: النصر العراقي محل فخر واعتزاز للعرب والمسلمين جميعاً

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونه، الأربعاء، النصر العراقي على الإرهاب بأنه محل فخر واعتزاز للعرب والمسلمين جميعاً، وذلك خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وذكر بيان للنقابة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الطراونه استقبل، اليوم، الوفد الصحفي والنيابي العراقي الذي ضم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وأعضاء مجلس النواب سميعة الغلاب و حمد الله الركابي و انسجام الغراوي".



وأكد الطراونه خلال اللقاء، أن "الأيام المقبلة ستشهد ازدهاراً في العلاقات بين العراق والاردن في النواحي الاقتصاديه والتجاريه والثقافيه لاسيما بعد القمة التاريخية الذي جمعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بملك الاردن والرئيس المصري عبدالفتاح المصري في القاهرة" .

واعرب عن "تقدير الاردن وإعجابها بالانتصار العراقي الكبير على عصابات داعش الارهابية"، واصفاً النصر بأنه "محل فخر واعتزاز للعرب والمسلمين جميعاً".

وأوضح الطراونه ان "الاْردن حريصة على تمتين وتعميق علاقاتها بالعراق كونه يشكل عمق المملكة الاردنية الهاشمية ورئتها الاستراتيجية".

من جانبه، أكد اللامي أن "العراقيين ينظرون، نظرة ايجابية الى علاقتهم مع اشقائهم الاردنيين ويتطلعون الى اتساع هذه العلاقة خاصة في الجانب الاقتصادي"، مؤكداً أن" نقابة الصحفيين العراقيين داعمة لتوجهات البرلمان بالانفتاح على العرب وخاصة مع الاشقاء في الاردن".

