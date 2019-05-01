الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق العشار وسط البصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في البصرة، الأربعاء، بأن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً نشب في محال للأجهزة الكهربائية في سوق العشار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً إندلع في محال لبيع الأجهزة الكهربائية المنزلية في سوق العشار، وهرع فريق إطفاء، وتمكن من إخماد الحريق"، مبيناً أن "الحريق تسبب بأضرار مادية في أحد المحال، ولم يسفر عن أي إصابات".



ولفت المصدر الى أن "المعلومات الأولية تشير الى حدوث الحريق بسبب تماس كهربائي"، مضيفاً أن "المحال المتضررة كانت مغلقة عند وقوع الحادث".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية وقوع سلسلة من الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية في محال ومخازن ومكاتب تجارية نسبة ليست قليلة منها تقع في سوق العشار، وهي أكبر سوق شعبية في جنوب العراق، وتضم مئات المحال والمكاتب والمخازن التجارية، بما فيها العشرات من محال بيع وصياغة الذهب ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال، علاوة على فروع عدد من المصارف الأهلية والحكومية.

