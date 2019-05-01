صحة البصرة تنفذ حملة لمراقبة المطاعم ومحال المرطبات وتضبط مخالفات فادحة

الخليج 365/البصرةأعلنت دائرة الصحة في البصرة، الأربعاء، تنفيذ حملة لمراقبة عمل المطاعم ومحال المرطبات في المحافظة أسفرت عن ضبط مخالفات فادحة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه أن "فرق الرقابة الصحية نفذت زيارات تفتيشية مسائية للمطاعم والمقاهي ومحال بيع المرطبات ومحطات تحلية المياه"، مبينة أن "الحملة تضمنت ضبط محل لبيع المرطبات في قضاء الزبير يقوم ببيع (الشاورما) بصورة غير مرخصة، ويتم تخمير اللحوم في المرافق الصحية للمكان".



ولفتت الدائرة ضمن بيانها الى أن "المخالفة لا تقتصر على طريقة تخمير اللحوم، وانما كان المحل ذاته يبيع مثلجات معلبة منتهية الصلاحية للمواطنين بعد وضعها في مكائن لتصنيع المثلجات لايهام الزبائن انها جديدة ومحلية الصنع"، مضيفة أن "المحل تم إغلاقه مع فرض غرامة مالية على صاحبه".

يذكر أن مفارز صحية تقوم من حين لآخر بجولات تفتيشية في الأسواق المحلية تتمخض أحياناً عن مصادرة وائتلاف كميات من المواد الغذائية بسبب انتهاء صلاحيتها، فضلا عن إغلاق مطاعم ومحال مرطبات لمخالفتها الشروط الصحية، كما ان القوات الأمنية في البصرة تضبط من حين لآخر شحنات من البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية في المحافظة لمخالفات من ضمنها تزوير بلد المنشأ، انتهاء فترة صلاحية البضاعة، أو شحنها بشكل مخالف للضوابط كأن يتم شحن أدوية في حاويات غير مبردة كما حصل في حالات كثيرة.

