بالوثائق.. جمع تواقيع لايقاف استيراد الدواجن والبيض الفاسد

الخليج 365/ بغدادكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، الاربعاء، عن جمع تواقيع 36 نائبا لاصدار قرار بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة، فيما اشار الى ان لجنة الزراعة البرلمانية ستجتمع غدا لاصدار مسودة قرار بهذا الشان.

وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، انه "خلال اقل من ربع ساعة تم جمع 36 توقيعا بغية اصدار قرار لمنع استيراد الدواجن بيض المائدة من خارج العراق حفاظا على المنتج الوطني اضافة الى ان العديد من المعامل والحقول بدأت بستريح عمالها بما يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "الطلب تم رفعه الى رئاسة البرلمان التي حولته بدورها الى لجنتي الزراعة والقانونية النيابيتين".



واضاف الخفاجي ان "لجنة الزراعة البرلمانية ستجتمع يوم غد لاعداد مسودة لقانون او قرار بهذا الشان"، لافتا الى ان "رؤيتنا ان يتم اصدار قرار بشكل سريع وبعدها يتم المضي بتشريع القانون لان خطوات تشريع القوانين تاخذ وقتا والموضوع يحتاج السرعة في احتواءه حفاظا على اقتصاد وارزاق المواطنين".

واكد الخفاجي، انه "اخذ على عاتقة تبني هذا الموضوع حتى النهاية لحين الخروج بنتائج تدعم المنتوج المحلي وتنهي تلك الفوضى".

وكان النائب فلاح الخفاجي، قد اعلن عبر الخليج 365 قبل يومين، انه سيتبنى عملية جمع تواقيع لمنع استيراد البيض ودعم المنتوج المحلي.

ونفت وزارة الزراعة، السبت 20 نيسان 2019، مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، فيما اعتبرت ان كل مايدخل من شحنات البيض المستورد للاسواق المحلية غير قانوني ويعد تهريبا.

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ثم عادت الوزارة لتؤكد امس الثلاثاء 30 نيسان 2019، انها لم تمنح اي موافقات او اجازات رسمية لاستيراد الدواجن وبيض المائدة.



