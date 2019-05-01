عبطان: العراق لن يتقدم إلا بتوفير الاجواء والفرص المناسبة للعمال

اكد وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين، عبطان، الاربعاء، ان العراق لن يتقدم إلا بتوفير الأجواء والفرص المناسبة للعمال.
وقال عبطان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العمال العراقيين هم محل فخر واعتزاز لما قدموه من خدمة وتضحيات لهذا البلد"، مبيناً أن "العراق لن يتقدم إلى الامام الا بتوفير الأجواء والفرص المناسبة لهم من قبل الحكومة".
وأوضح، أن "أكثر شريحة يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة هي عمالنا المبدعين"، داعيا الحكومة الى "إنصافهم من خلال توفير العيش الرغيد وتفعيل القوانين التي تتعلق بالضمان الصحي والاجتماعي لهم".
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