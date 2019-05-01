عبد المهدي يؤكد التزام العراق بالمواثيق العالمية التي تنظم بيئة العمل

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، التزام العراق بالمواثيق العالمية التي تنظم بيئة العمل، مشددا على منح العمال الضمان المطلوب في التقاعد والحماية من البطالة والعلاج والاستقرار المهني.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "تمرّ ذكرى الأول من شهر أيار، اليوم العالمي للعمال، على العراقيين هذا العام وهم يواجهون تحدّياً جاداً وفرصاً كبيرة تتمثل باستحقاق البناء والإعمار لبلادنا الحبيبة بعد انتصارنا الكبير على الارهاب".



واضاف أن "الأول من أيار هو مناسبة لإعلاء قيمة العمل الذي بدونه لن يترسخ الاستقرار الاقتصادي والأمني"، مشيرا الى أنه "مناسبة مهمة ايضاً لتعزيز كل الجهود من اجل ان تكون بيئة العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، بيئة صحية وقانونية".

وشدد على أن "تحمي بيئة العمل حقوق العمّال، وتمنحهم الضمان المطلوب في التقاعد والحماية من البطالة والعلاج والاستقرار المهني، وتحقيق شروط السلامة والصحة المهنية، والتدريب والتطوير المستمرين ، وتهيئ لهم محيطاً يراعي حقوقهم وحقوق عائلاتهم".

وتابع "ليس أفضل من الأول من أيار كمناسبة عالمية لتأكيد العراق الالتزام بالمواثيق العالمية التي تنظم بيئة العمل وتحمي أطر العمل النقابي في مختلف مسارات النشاط العمّالي من اجل ضمان التنمية المستدامة التي نعوّل عليها في تعزيز تقدم العراق الذي انتصر على الإرهاب، وأعاد الأرض والبشر الى كيان الدولة العراقية، وأنهى وجود دولة الخُرافة وكل ما علق بها من جرائم بشعة".

واشار عبد المهدي الى أن "العراقيين هزموا تنظيم داعش من أجل ان يربحوا واقعهم ومستقبلهم واستقرارهم ، ومن اجل أن تكون علائم الإزدهار هي السمة الأولى للعراق بين الأمم".

يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من ايار من كل عام.

