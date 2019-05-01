تضرر مساحات واسعة من حقول القمح في البصرة جراء السيول

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الزراعة في البصرة، الأربعاء، أن مساحات واسعة من حقول القمح تضررت بنسب متفاوتة من جراء السيول والفيضانات، وأكدت استمرار لجان بجرد الأضرار على أمل تعويض المزارعين المتضررين.

وقال مدير المديرية عامر سلمان عبد الحسين في حديث لـ الخليج 365، إن "مساحات حقول القمح المتضررة بسبب السيول والفيضانات التي حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية تبلغ آلاف الدونمات"، مبيناً أن "لجان برئاسة مسؤولي الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي مستمرة في جرد الأضرار تمهيداً لتعويض المزارعين، وبخاصة أصحاب الحقول التي قررت الحكومة تصريف مياه السيول باتجاه حقولهم لإبعادها عن حقل مجنون النفطي".



ولفت عبد الحسين الى أن "الأضرار التي لحقت بالأنشطة الزراعية تركزت في المناطق الواقعة شمال المحافظة، حيث توجد حقول القمح"، مضيفاً أن "في المناطق الواقعة جنوب المحافظة اقتصرت الأضرار الزراعية على هلاك بعض فسائل النخيل وتلف محاصيل الخضر، ولم تتأثر النخيل القديمة بارتفاع مناسيب المياه".

يذكر أن حقول القمح يقتصر وجودها في المناطق الشمالية المتاخمة للأهوار، وبلغ انتاج البصرة من القمح خلال العام السابق تسعة آلاف طن، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الموسم الحالي الى أكثر من عشرة آلاف طن بالرغم من الأضرار الفادحة الناجمة عن الفيضانات والسيول، وفي القاطع الغربي من المحافظة توجد الآلاف من مزارع الطماطم التي تروى من المياه الجوفية، فيما تنتشر بساتين النخيل في أقضية أبي الخصيب وشط العرب والفاو.

