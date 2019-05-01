اب يعذب ابنه ويقتله ويرمي بجثته في حاوية للنفايات جنوب شرق بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجل عذب ابنه وقتله ورمى بجثته في حاوية للنفايات جنوب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخص يحمل جثة طفل ضمن الدور الزراعي بمنطقة الزعفرانية وينوي اخفاءها"، مبينا انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تم القبض على المتهم (أ.ع.هـ) تولد ١٩٨٧ يعمل منتسب في الشرطة الاتحادية اثناء رميه جثة المجنى عليه وهو (ابنه) في حاوية النفايات امام منزله وعليه اثار تعذيب ويدعى (ك.أ.ع.هـ) تولد ٢٠١٠"، مبينا ان "المجني عليه طالب".
واضاف المصدر انه "بعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بتعذيب ابنه وقتله في داره ضمن المنطقة المذكورة اعلاه"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى مركز شرطة الزعفرانية لاجراء اللازم".
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