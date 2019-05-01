الثقافة النيابية تشدد على محاسبة وسائل الاعلام "التي تثير الفوضى"

الخليج 365/ بغدادنفت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، الاربعاء، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن اهداء رئيس البرلمان مبلغ 25 مليون دينار الى النائبات بمناسبة عيد المرأة، مشددة على محاسبة وسائل الاعلام "التي تثير الفوضى".

وقالت النائبة سميعة الغلاب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن اهداء رئيس مجلس النواب مبلغ 25 مليون دينار للسيدات من اعضاء البرلمان بمناسبة عيد المرأة لا صحة له ومفبرك من قبل اجندات تحاول زعزعة الثقة بين الشعب ومجلس النواب".



وشددت الغلاب على انها "ستعمل على توجيه الجهات المختصة بمحاسبة القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى التي تنشر الاخبار غير الصحيحة من اجل اثارة اللغط والفوضى"، عادة "تلك الهجمة بانها تقع ضمن الحملات التسقيطية التي حان وقت ايقافها عند حدها وفق القوانين النافذة"، داعية الى توخي الدقة والحذر من نشر الاخبار العارية عن الصحة".

وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت خبرا مفاده بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم 25 مليون دينار لكل نائبة في البرلمان.

