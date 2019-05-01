رئيس البرلمان: ماضون نحو إقرار تشريعات تضمن حقوق العمال

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، المضي نحو إقرار تشريعات تضمن حقوق جميع العمال المشروعة.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نتقدَّم بعظيم التهاني وأجل التبريكات إلى عمال وبناة العراق بمناسبة حلول عيدهم العالمي"، مضيفا "في الوقت الذي نهديكم أجمل التحية والتقدير والعرفان؛ نشدُّ على أيديكم بيومكم هذا وندعوكم فيه إلى مواصلة ما تبذلونه من جهدٍ وعطاء؛ لكل ما فيه الخير والتقدم لبلدنا الحبيب".
وتابع مخاطبا العمال "أنتم من تمثلون الركيزة الأساسية للبناء والإعمار في هذه المرحلة المهمة"، مؤكدا أن "مجلس النواب ماضٍ نحو إقرار التشريعات التي من شأنها أن تسهم في توفير سبل العيش الكريم لجميع العمال وتضمن حقوقهم المشروعة".
يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من ايار من كل عام.
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