رئيس الجمهورية يدعو لإيلاء الطبقة العاملة الاهتمام والرعاية وتحسين مستواهم المعاشي

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الى إيلاء الطبقة العاملة الاهتمام والرعاية وتحسين مستواهم المعاشي، مؤكدا على ضرورة ايجاد فرص العمل وتفعيل عمل النقابات العمالية للدفاع عن حقوقهم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ عاملات وعمال العراق والطبقة العاملة في العالم بمناسبة الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي".



وحيّا صالح، "بمناسبة الذكرى السنوية لعيد العمال، دور عمال العراق ونضالهم وتضحياتهم الغالية من أجل نيل الحرية والتحرر".

واشار رئيس الجمهورية الى ان "العمال سيكونون في طليعة من يضطلع بعملية بناء واعمار العراق من خلال العمل المتواصل لدفع عجلة الانتاج والتطور لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة"، داعياً الى "إيلاء الطبقة العاملة الاهتمام والرعاية وتحسين مستواهم المعاشي، وايجاد فرص العمل التي تستوعب هذه الطاقات وتوظيفها في عملية التنمية، وتفعيل عمل النقابات العمالية للدفاع عنهم وعن حقوقهم".

يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من ايار من كل عام.

