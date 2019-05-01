نائب: اذا لم يعرض حل مجلس نينوى للتصويت غدا فهو ملف سياسي بحت

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، الاربعاء، لأن لا يكون ملف حل مجلس المحافظة صفقة سياسية او ورقة للضغط من قبل اطراف معينة للحصول على مكاسب، لافتاً الى ان ملف حل المجلس اذا لم يتم عرضه بجلسة الخميس للتصويت فذلك يعني انه ملف سياسي بحت، اما إن حصل العكس فهو يسير بالاتجاه الطبيعي.

وقال الجربا في حديث لـ الخليج 365، ان "رؤيتنا في قضية حل مجلس محافظة نينوى هو التركيز على النظرة القانونية لهذا الموضوع وهل هو من صلاحية مجلس النواب ام لا"،مبينا ان "الامر الاخر هو اننا لانريد ان يكون ملف حل مجلس المحافظة مجرد صفقة سياسية او ورقة للضغط من قبل اطراف معينة للحصول على مكاسب".



واضاف الجربا، اننا "اما ان نتكلم بامور قانونية وبشكل مهني او نترك قضية التلويح بالحصول على مكاسب او حل المجلس"،مقترحا "اما ان يتم وضع الملف في جدول الاعمال وعرضه للتصويت بغض النظر عن قانونيته من عدها وترك الخيار للمحكمة للفصل او ترك الموضوع برمته ليسير بطريقه الطبيعي".

ولفت الجربا، الى ان "التلويح باننا سنعرض الملف والتهديد فهو امر ينبغي علينا كممثلين للشعب عموما وللمحافظة خصوصا ان لانذهب له"،مشددا على ان "ملف حل المجلس اذا لم يتم عرضه بجلسة الخميس للتصويت فهو معناه انه ملف سياسي بحت وتلويح وتهديد للحصول على مكاسب فقط اما ان عرض للتصويت فحينها نقول ان الامور طبيعية وتسير بالاتجاه المنطقي والمطلوب".

وكانت رئاسة البرلمان حددت الخميس موعدا لعرض قضية حل المجلس ضمن جدول الاعمال بناء على طلب تم تقديمه موقعا من 176 نائب.

