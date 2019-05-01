الهجرة: عودة 104 لاجئ عراقي من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن عودة 104 لاجئ عراقي من تركيا إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من سيطرة "داعش".
وقالت مديرة ممثلية الوزارة في إقليم كردستان عالية حسين البزاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة نقلت 104 لاجئ عراقي من مخيم اكدة في الجمهورية التركية برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك وبالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".
وأضافت البزاز، أن "الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار"، مشيرةً إلى أن "الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء على العائدين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية".
يذكر ان الوزارة أعلنت في أوقات سابقة عن إعادة اكثر من اربعة الاف نازح من تركيا الى العراق، وأكدت استمراراها بعملها لاعادة كافة الاسر الراغبة بالعودة.
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