الطقس.. امطار خفيفة وعواصف ترابية وارتفاع لدرجات الحرارة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، أن تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة رعدية مع ارتفاع لدرجات الحرارة مع حدوث عواصف ترابية ابتداء من السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الطقس سيكون اليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية احيانا ويتحول تدريجيا الى صحو كما ترتفع درجات الحرارة قليلا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائما جزئيا واحيانا غائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الخميس صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحو مع قطع من الغيوم وترتفع درجات الحرارة قليلا".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تزداد شدتها خلال الليل تكون رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية طقس صحو يتحول تدريجيا الى مابين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ليلا".

ولفتت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر يتحول تدريجيا الى غائم جزئي كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ويتحول الطقس تدريجيا خالل الليل وابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو".

يذكر ان البلاد شهدت خلال بداية شهر الماضي تساقط امطار غزيرة ادت الى حدوث سيول وخاصة في المناطق الشرقية من البلاد مع ارتفاع ملحوظ في نهر دجلة.