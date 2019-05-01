كربلاء تمنع استخدام "الكُنَى والمسميات غير الرسمية" أثناء الدوام الرسمي



أوعز محافظ كربلاء وكالة جاسم الفتلاوي، الأربعاء، بعدم استخدام "الكُنَى والمسميات غير الرسمية" أثناء الدوام الرسمي في دوائر الدولة. الخليج 365/ بغدادأوعز محافظ كربلاء وكالة جاسم الفتلاوي، الأربعاء، بعدم استخدام "الكُنَى والمسميات غير الرسمية" أثناء الدوام الرسمي في دوائر الدولة. وقال الفتلاوي عبر صفحته الشخصية في موقع "فيس بوك"، إنه أوعز بعدم استخدام "الكُنَى والمسميات غير الرسمية" أثناء الدوام الرسمي في دوائر الدولة. يذكر أن الفتلاوي تسلم، أمس الأول الاثنين، منصب محافظ كربلاء وكالةً، بعد حصول المحافظ عقيل الطريحي على إجازة مرضية.







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