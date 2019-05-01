بالصور.. احدى بوابات المنطقة الخضراء تودع الكتل الكونكريتية

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن رفع كتل كونكريتية من امام احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الامانة والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء باشرت مع القوات الامنية برفع الكتل الكونكريتية عن احدى بوابات المنطقة الخضراء والمسماة بوابة وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضافت ان "ذلك جاء بالتعاون والعمل المشترك مع مكتب رئيس الوزراء والقوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد"، مشيرة الى ان "كوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2003".



يذكر أن قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد افتتحتا عدداً كبيراً من الشوارع المغلقة ورفعت غالبية الكتل الكونكريتية، بعد تحسن الوضع الأمني في العاصمة بغداد.



