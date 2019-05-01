المالكي يهنئ العمال بعيدهم ويدعو مؤسسات الدولة إلى الالتزام بقانون العمل

الخليج 365/ بغدادهنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، العمال العراقيين بمناسبة حلول عيد العمال، داعياً مؤسسات الدولة إلى الالتزام بقانون العمل ومساندة الطبقة العاملة وأصحاب الأجور المؤقتة.

وقال المالكي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أتقدم باحر التهاني والتبريكات إلى بناة الوطن، المرابطين في مواقع العمل من عمال العراق الأفذاذ، وأدعوهم في عيدهم المجيد إلى تحقيق الانتصارات في ميادين البناء والإعمار، اتمنى لهم الانتصار والنجاح في ميدان العمل كما انتصر أخوانكم في ميدان الجهاد ضد الاٍرهاب".



وأضاف المالكي: "أطالب مؤسسات الدولة كافة بمساندة الطبقة العاملة وأصحاب الأجور المؤقتة، والالتزام بقانون العمل النافذ وتكييف ظروف العمال وفق بنوده، والوقوف على مشاكلهم وإنصافهم تقديراً لدورهم وجهودهم في بناء الوطن فهم بواسل ملحمة البناء".

يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من ايار من كل عام.

