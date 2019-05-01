العبادي يدعو إلى تحقيق أفضل شروط العمل للعمال العراقيين

الخليج 365/ بغدادهنأ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، العمال العراقيين بمناسبة حلول عيد العمال، داعياً إلى تحقيق أفضل شروط العمل لهم.

وقال العبادي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "العمل هو الحياة، والعمّال صنّاعها،.. وكلما ارتقى العمل ليكون قيمة وهدفا كلما ازدهرت الحياة وتكاملت".

وأضاف العبادي في تغريدته: "أبارك للعمال عيدهم في الأول من ايار، وأدعو لتحقيق أفضل شروط العمل لعمالنا، بالعمل تزدهر الأوطان".



يشار إلى أن يوم العمال العالمي احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، وهو يوم عطلة رسمية في العديد من الدول، ويصادف في الأول من ايار من كل عام.