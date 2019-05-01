حقوق الإنسان في البصرة تدعو الى إبادة الكلاب السائبة

الخليج 365/ البصرةدعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الأربعاء، الى تنفيذ حملة لإبادة الكلاب السائبة بعد إنتشارها بشكل واسع في مختلف مناطق المحافظة.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "المادة الدستورية ٣٣ ضمن باب الحقوق والحريات أشارت وألزمت السلطات بكفالة حماية البيئة النظيفة"، مبينا أن "في ضوء هذه المادة فإن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يراقب بقلق بالغ ظاهرة الارتفاع الكبير في اعداد الكلاب السائبة وتجمعاتها كقطعان في الأماكن العامة وقرب المدارس وبيوت المواطنين".



ولفت التميمي الى أن "الكلاب السائبة تقوم أحيانا بمهاجمة المارة كباراً وصغاراً، إضافة الى ماتسببه أعدادها الكبيرة من تلوث وأمراض"، مضيفا أن "المكتب يدعو حكومة البصرة المحلية إلى اتخاذ خطوات سريعة ازاء هذه الظاهرة الخطيرة".

يذكر أن ظاهرة الكلاب السائبة تفاقمت في البصرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ولم تتخذ لغاية الآن الدوائر المعنية أي اجراءات فعلية لمكافحتها بالرغم من كثرة المطالبات واتساع حالة الانزعاج الشعبي منها.

