الساعدي يدعو صالح الى تبني مقترحات الصدر

الخليج 365/ بغداد

دعا رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدين الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح الى تبني الحلول المقترحة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لاخراج العراق من تبعات وعواقب الصراعات في المنطقة خصوصا الصراع الإيراني الامريكي الصهيوني من جهة والصراع الإيراني السعودي من جهة أخرى.

وقال الساعدي في بيان صدر على هامش تسليم صالح بيان الصدر، وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موقع رئيس الجمهورية بما يمثله من رمز لوحدة الدولة وبما مكلف به دستوريا من حماية سيادة العراق والحفاظ عليه وبما يمتلكه برهم صالح من مقبولية واسعة يمكن ان يقوم بتفعيل هذه الحلول وتشكيل اللجان والوفود الرسمية والشعبية التي أشار اليها الصدر في بيانه التاريخي".

واعرب صالح عن قلقه "بإزاء تطورات المنطقة وتنامي الصراع والأزمات فيها"، مؤكدا على أهمية "الحلول التي طرحها السيد وواقعيتها واشاد بما يتمتع به سماحة السيد الصدر من اندكاك في المصلحة الوطنية العليا للبلاد وتقديمها على اي مصالح أخرى وما يمتلكه الصدر من تاثير كبير في المشهد السياسي والشعبي في العراق".

وشدد صالح على أهمية "استقلال القرار السيادي العراقي والحفاظ على العراق وسيادته ومصالحه من خلال ابتعاده عن سياسة المحاور"، داعيا الى "موقف وطني موحد على المستوى السياسي والشعبي بخصوص ذلك".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 28 نيسان الحالي، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً.