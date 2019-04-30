افاد مصدر امني، مساء الثلاثاء، بأن قاضيا اطلق النار على نفسه عبر بث مباشر وحي على موقع فيسبوك في محافظة دهوك.
وقال المصدر ل الخليج 365، إن القاضي ويدعى الحاكم كوران اطلق، مساء الثلاثاء، النار على نفسه في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، ما اسفر عن اصابته بجرزح بليغة، نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
واشار المصدر الى ان الحاكم كوران قد عبر عن استيائه من سياسة الاحزاب الكردية من خلال الانتخار علنا عبر موقع فيسبوك.
يذكر ان هذا الحاكم قد إنتقل للعيش في جبال محافظة دهوك بعد إجراء الاستفتاء في الاقليم ايلول 2017، وتعهد بعدم العودة الى المدينة إلا بعد إعلان استقلال كردستان، وكان ذلك سبب شهرته بين الناس
كانت هذه تفاصيل خبر قاض يطلق النار على نفسه في بث حي عبر فيسبوك بدهوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.