قاض يطلق النار على نفسه في بث حي عبر فيسبوك بدهوك

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، مساء الثلاثاء، بأن قاضيا اطلق النار على نفسه عبر بث مباشر وحي على موقع فيسبوك في محافظة دهوك.

وقال المصدر ل الخليج 365، إن القاضي ويدعى الحاكم كوران اطلق، مساء الثلاثاء، النار على نفسه في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، ما اسفر عن اصابته بجرزح بليغة، نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

واشار المصدر الى ان الحاكم كوران قد عبر عن استيائه من سياسة الاحزاب الكردية من خلال الانتخار علنا عبر موقع فيسبوك.



يذكر ان هذا الحاكم قد إنتقل للعيش في جبال محافظة دهوك بعد إجراء الاستفتاء في الاقليم ايلول 2017، وتعهد بعدم العودة الى المدينة إلا بعد إعلان استقلال كردستان، وكان ذلك سبب شهرته بين الناس