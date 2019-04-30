الحلبوسي وحمودي يؤكدان أهمية توحيد الجهد الوطني

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الثلاثاء، على أهمية توحيد الجهد الوطني والموقف السياسي كمسؤولية جماعية.

وذكر مكتب حمودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي استقبل مساء اليوم، بمكتبه الخاص محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء استعرض الطرفان مستجدات الساحة السياسية وتطورت اكمال الكابينة الوزارية، وما تشهده الساحة من حراك وتجاذبات".



وشدد الطرفان بحسب البيان، على "أهمية توحيد الجهد الوطني لمختلف القوى، والموقف السياسي تجاه التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد"، مؤكدين أن "النهوض بالواقع مسؤولية يتحملها الجميع أمام الشعب".

من جانبه، أكد الحلبوسي أهمية تعزيز علاقات التعاون البناء بين حزبه "التقدم" و المجلس الاعلى الإسلامي العراقي.

