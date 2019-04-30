نائب: حريق اربيل يصب في الإخلال بحيادية ومهنية المفوضية

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة التغير النيابية كاوه محمد، الثلاثاء، حريق أربيل بأنه يصب في الإخلال بحيادية ومهنية مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.

وقال كاوة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا نشب في إحدى مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مدينة اربيل والتي كانت تحتوي على الأجهزة و المعلومات الخاصة بالبايومتري لمصوتي محافظة اربيل".

وأضاف أن "حرق هذه البيانات يصب في الإخلال بحيادية و مهنية المفوضية في هذه المحافظة التي هي اصلا مشكوك بحياديتها".



وطالب كاوة الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات بـ "التدخل الجدي والسريع لكشف جميع ملابسات هذا الحادث وأسباب وقوعها"، معرباً عن "شكوكه بوجود أيادِ خلف ذلك واحراق المخزن لأهداف حزبية".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مخزن لمفوضية الانتخابات في محافظة اربيل.

