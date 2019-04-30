نائب يكشف عن كتلة تنسيقية جديدة داخل البرلمان تضم قرابة الـ 100 نائب

الخليج 365/ بغداد

كشف النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، الثلاثاء، عن حراك برلماني لتشكيل كتلة جديدة لتنسيق العمل داخل البرلمان بغية تصحيح مسار العملية السياسية قد تضم قرابة المئة نائب، مشيرا الى انها لن تكون كتلة سياسية كباقي الكتل بل هو تقارب برلماني لتصحيح المسار.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "مبدأ المعارضة هو أمر معمول به بكل دول العالم بوجود معارضة تقويمية بناءة تعمل على توجيه عمل الحكومة ومحاسبتها ان اخطأت"، مبيناً أننا "في كتلة النصر من الداعمين للحكومة طالما كانت ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي الزمت نفسها به وعملت على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الشعب".



واضاف ان "توجهنا للمعارضة يكون بحال انحرفت الحكومة عن المنهاج الذي طالب به الشعب العراقي، بغية تصحيح المسار وضمن واجبنا الرقابي داخل مجلس النواب"، مشددا على اننا "بحال ابتعدت الحكومة عن المحاصصة وعملت بمهنية ووضوح وشفافية مع كافة الملفات فانان سنكون من الداعمين لها".

ولفت الزيادي الى ان "هنالك غموض بعمل ومنهاج الحكومة ولا نرى رئيس الوزراء او نسمع صوته الا خلال المؤتمر الاسبوعي بعد جلسة مجلس الوزراء، كما ان هنالك عدم رضا من الشارع عن الاداء وتلبية الخدمات والقضاء على البطالة والتعامل مع الملفات الحساسة داخليا واقليميا"، مبيناً ان "الحديث عن المعارضة هو ليس من جانبنا فقط بل هنالك توجه وحراك من كتل اخرى ونتوقع ان يحصل تغيير بشكل التحالفات داخل البرلمان".

