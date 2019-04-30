الكعبي يدعو لتوفير متطلبات الجالية والطلبة العراقيين في روسيا

الخليج 365/ بغداددعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، الى تقديم الرعاية الكاملة وتوفير كافة متطلبات الطلبة العراقيين والجالية والكفاءات المتواجدة في روسيا.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "نائب رئيس البرلمان زار اليوم السفارة العراقية في روسيا والتقى السفير العراقي حيدر منصور العذاري، بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب فرات التميمي".



واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث معالجة المعوقات الموجودة للجالية والطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية وتقديم التسهيلات اللازمة بغية اجتياز الصعوبات واكمال دراستهم الجامعية"، مؤكدا على "دور السفارة العراقية في مد جسور الصداقة والتعاون على جميع المستويات بين الشعبين الصديقين العراقي والروسي".