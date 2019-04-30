الحكيم يؤكد للنجيفي ضرورة اكمال الكابينة الحكومية واعمار الموصل

الخليج 365/ بغداداكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم خلال استقباله رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، الثلاثاء، على ضرورة اكمال الكابينة الحكومية واعمار مدينة الموصل.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار أحد مكونات تحالف الاصلاح والاعمار، وتم التباحث في مستجدات الوضع السياسي في العراق وما تشهده المنطقة من تطورات ومدى تأثر وتأثير العراق بها".



ونقل المكتب تأكيد الحكيم على "أهمية اكمال الكابينة الحكومية وضرورة حسمها باختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الادارة بما يحقق تنفيذ البرنامج الحكومي وبالتالي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد".

وشدد الحكيم على "استقلالية القرار العراقي"، مؤكدا أن "العراق مؤهل اكثر من غيره ليكون ساحة تلتقي عندها مصالح الجميع، وان تكون علاقاته مبنية على أساس المصالح المشتركة، وتلحظ بالدرجة الاساس مصالح العراق وشعبه".

ولفت المكتب الى انه "تم خلال اللقاء استعراض الافاق المستقبلية لتحالف الاصلاح والاعمار والمساهمة الفاعلة لجميع قواه في الساحة السياسية خدمة للصالح العام، وايضا تطورات الاوضاع في مدينة الموصل حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرارها الامني والاسراع بإعمارها وعودة جميع نازحيها الى مناطقهم".

